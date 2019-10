Korsel dan AS Lakukan Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan di Honolulu, Hawaii

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat telah bertemu untuk melakukan perundingan perjanjian khusus tentang pembagian biaya pertahanan (SMA) ke-11, yang akan diterapkan setelah tahun 2020 di Honolulu, Hawaii pada hari Selasa (22/10/19) waktu setempat.Ketua perwakilan Korea Selatan, Chung Eun-bo, dan mitranya dari Amerika Serikat, James DeHart, telah melakukan jamuan pada hari Selasa, dan kemudian melakukan perundingan selama dua hari mulai hari Rabu (23/10/19) ini.Kedua pihak diperkirakan akan berdebat tentang besarnya pembagian biaya pertahanan secara serius.Amerika Serikat kemungkinan besar meminta kepada Korea Selatan untuk membayar biaya pertahanan sekitar 5 miliar dolar AS karena Amerika Serikat telah mengatakan pihaknya mengeluarkan 5 miliar dolar AS setiap tahunnya untuk biaya pengoperasian pasukan militernya di Korea Selatan baik secara langsung maupun tidak langsung.Lima miliar dolar AS merupakan seluruh biaya untuk pengoperasian militer Amerika Serikat di Korea Selatan, maka diperlukan revisi perjanjian tentang status pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (SOFA) agar Korea Selatan yang menanggung biayanya.Oleh karena itu, Korea Selatan telah menjelaskan negaranya telah banyak menyumbang pada pengoperasian militer Amerika Serikat di Korea Selatan dan kemudian meminta pembagian biaya yang adil dan rasional.Biaya pertahanan yang harus ditanggung Korea Selatan tahun 2019 ini mencapai 1,38 triliun won sesuai dengan kesepakatan SMA ke-10 yang akan berakhir pada akhir tahun ini.