Film Korsel

Photo : YONHAP News

Film karya sutradara Bong Joon-ho berjudul, "Parasite" sangat laris di Amerika Serikat (AS) dan berhasil melampaui rekor kepopuleran karya film sebelumnya berjudul "Snowpiercer."CJ ENM menyatakan pada hari Senin (4/11/19), bahwa jumlah penjualan film "Parasite" menembus angka 5.659.526 dolar AS sampai tanggal 1 November waktu setempat.Saat ini, jumlah gedung bioskop yang memutar film tersebut bertambah 43 kali lipat menjadi 464 unit di seluruh penjuru AS.Washington Post mengevaluasi film "Parasite" sebagai karya terbaik dari Bong. Seorang kritikus terkenal A. O. Scott, juga memuji film itu di New York Times dengan mengatakan bahwa film itu tidak hanya menunjukkan horor, humor, dan tragedi, namun juga memberikan pelajaran yang tajam pada perjuangan kelas sosial.Hingga saat ini, film "Parasite" telah beredar di 30 negara, dan menempati urutan puncak di antara film Korea Selatan yang beredar di 11 negara, meliputi Prancis, Vietnam, Indonesia, dan lainnya.