Pertemuan Komite Militer Korsel-AS ke-44 Digelar di Seoul pada Hari Kamis

Photo : YONHAP News

Pertemuan komite militer Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) ke-44 telah diadakan di Markas Kepala Staf Gabungan (JCS) di Seoul pada hari Kamis (14/11/19).Dalam sesi perundingan pada pagi hari, Ketua JCS Korea Selatan, Park Han-gi dan rekannya dari AS, Mark Milley bertukar pandangan masing-masing mengenai kepentingan militer bilateral.Pertemuan militer tingkat tinggi yang berlangsung di sore hari, dihadiri oleh kedua Ketua JCS Korea Selatan dan AS, bersama Komandan Komando Indo-Pasifik AS, Philip Davidson.Dilaporkan bahwa Milley yang memimpin pertemuan itu bersama Park, telah meninjau kondisi pertahanan di Semenanjung Korea dan memeriksa kesediaan pertahanan gabungan antara Korea Selatan dan AS.Kedua pejabat tinggi militer Korea Selatan dan AS akan melaporkan hasil pertemuan tersebut dalam konsultasi keamanan antara Korea Selatan dan AS (SCM) yang akan dibuka di Seoul pada hari Jumat (15/11/19) besok.