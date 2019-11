Trump Desak Kim Jong-un untuk Capai Kesepakatan

Photo : KBS News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyatakan lewat akun twitter-nya pada hari Minggu (17/11/19) waktu setempat, bahwa dia mendesak Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un untuk mencapai kesepakatan.Trump mengatakan kepada Kim bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang mampu mengantarkan Kim ke tempat dimana seharusnya dia berada, sehingga kesepakatan harus segera dicapai. Untuk itu, Trump menghimbau agar saling segera bertemu.Pesan tersebut disampaikan melalui akun twitter Trump dalam waktu sepuluh jam setelah latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS ditunda sebagai hasil pertemuan antara Menteri Pertahanan Korea Selatan, Jeong Kyeong-doo dan Menteri Pertahanan AS, Mark Esper.Dari sisi itu, pesan Trump ditafsirkan sebagai desakan terhadap Korea Utara untuk segera memulai dialog sebagai balasan terhadap penangguhan latihan militer tersebut.Kemungkinan besar Korea Utara dan AS akan segera berhadapan muka di meja negosiasi dalam waktu dekat.