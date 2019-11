Menhan Korsel Desak Korut untuk Memulai Kembali Negosiasi Nuklir dengan AS

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Jeong Kyeong-doo pada hari Senin (18/11/19), menyerukan Korea Utara harus melanjutkan kembali pertemuan tingkat kerja untuk dialog nuklir dengan Amerika Serikat (AS), sekaligus menanggapi niat baik pemerintah Seoul dan Washington, serta harapan masyarakat internasional.Menteri Jeong membuat seruan tersebut dalam Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus tahunan di Bangkok, Thailand, sembari memperjelas upaya pemerintah Seoul demi perdamaian berkelanjutan di Semenanjung Korea.Jeong menambahkan bahwa pemerintah Korea Selatan dan AS telah mendesak untuk segera melanjutkan kembali pembicaraan tingkat kerja antara Korea Utara dan AS, dengan mengutip bahwa Seoul dan Washington telah memutuskan untuk menangguhkan latihan militer bersamanya di udara pada tanggal 17 November lalu.Dia menunjukkan bahwa Korea Utara tengah berupaya meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea, dengan meluncurkan rudal jarak pendek dan mendesak AS untuk mengubah kebijakannya terhadap Pyongyang.Disebutkan pula bahwa meskipun ketegangan meningkat, pemerintah Seoul akan tetap bergerak menuju dialog dan kerja sama untuk membangun rasa saling percaya antar-Korea.