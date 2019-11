Parpol Korsel Tidak Akan Setujui Kenaikan Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Ketua Komite Urusan Informasi Parlemen Korea Selatan (Korsel), Lee Hye-hoon mengatakan bahwa dirinya telah 20 kali mendengarkan permintaan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Korsel, Harry Harris agar Korsel membayar sebanyak 5 miliar dolar AS sebagai pembagian biaya pertahanan dalam pertemuan keduanya pada tanggal 7 November lalu.Sebelumnya, pada tanggal 6 November lalu, para pejabat tinggi AS termasuk Penasihat Senior Kementerian Luar Negeri AS, James DeHart juga meminta kenaikan biaya pertahanan sebanyak 5 miliar dolar AS kepada sejumlah politikus dan ekonom Korsel.Biaya pertahanan yang diminta AS itu lebih banyak enam kali lipat dari biaya saat ini.Sehubungan dengan hal tersebut, partai berkuasa maupun oposisi Korsel mengatakan kenaikan biaya pertahanan yang diminta AS keterlaluan dan tidak sesuai, sehingga pihaknya tidak akan menyetujuinya di parlemen nanti.Dalam langkah yang sama, ketua fraksi tiga partai utama akan mengunjungi AS pada hari Rabu (20/11/19) untuk merundingkan soal pembagian biaya pertahanan tersebut.