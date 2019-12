Diplomat AS Singgung Pertumbuhan “Eksponensial” Militer Korsel dan Jepang, Jelang Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Asisten Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David Stilwell mengatakan pada hari Senin (2/12/19) waktu setempat, bahwa ia melihat peluang untuk kerja sama lebih lanjut dengan Korea Selatan dan Jepang, karena kemampuan kedua sekutu Amerika Serikat (AS) telah tumbuh secara "eksponensial" dalam beberapa dekade terakhir.Pernyataan Stilwell tersebut muncul ketika Seoul dan Washington bersedia untuk mengadakan putaran keempat perundingan pembagian biaya pertahanan untuk penempatan pasukan AS di Korea Selatan, yang dilaksanakan di Washington DC pada tanggal 3-4 Desember.Di sebuah forum yang diadakan oleh Brookings Institution, sebuah wadah pemikir di Washington, Stilwell mengatakan bahwa menurutnya AS dapat meminta sekutu-sekutunya untuk memikul beban biaya pertahanan yang lebih besar.Stilwell mengatakan bahwa dia telah melayani selama enam tahun di Korea Selatan dan Jepang dan telah melihat kedua negara bergerak menuju tantangan dan kemampuan mereka tumbuh secara eksponensial selama beberapa dekade terakhir.Dia menambahkan dia melihat peluang untuk kerja sama lebih lanjut dan kemampuan untuk menggunakan kemampuan AS maupun kemampuan mereka secara kooperatif.