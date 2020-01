Photo : YONHAP News

Film "Parasite" yang telah meraih penghargaan di Golden Globe Awards untuk pertama kalinya dalam sejarah film Korea Selatan, kini dinominasikan untuk empat kategori dalam British Academy Film Award di Inggris.Film yang disutradarai Bong Jun-ho itu menerima nominasi penghargaan untuk kategori sutradara, karya, naskah, dan film berbahasa asing pada British Academy Film Award ke-73 yang akan diadakan pada tanggal 2 Februari mendatang.British Academy Film Award merupakan salah satu penghargaan utama bagi film di kawasan Amerika dan Inggris.Tahun ini, sebanyak 39 karya dinominasikan dan "Parasite" akan bersaing dengan karya "1917", "Joker", "Once Upon a Time in Hollywood" dalam ajang kali ini.Film Korea Selatan "The Handmaiden" yang disutradarai Park Chan-wook pernah meraih penghargaan film berbahasa asing dalam British Academy Film Award tahun 2018 untuk pertama kalinya sebagai film Korea Selatan.