Pejabat AS Tegaskan Pentingnya Dialog dengan Korut

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (22/01/20) waktu setempat, mengungkapkan pentingnya perundingan dengan Korea Utara sembari menyinggung perjanjian antara para pemimpin Korea Utara dan AS.Sehubungan dengan berita tentang perombakan menteri luar negeri Korea Utara baru-baru ini, dia menyampaikan bahwa Korea Utara diharapkan dapat memahami kepentingan dialog sejalan dengan kesepakatan yang dicapai dalam KTT antara kedua negara di Singapura tahun 2018 lalu.Ditegaskan pula bahwa tidak ada yang dapat diperoleh tanpa pembicaraan dan AS menganjurkan agar dimulai kembali perundingan yang akan memberikan keuntungan bagi Korea Utara.Pejabat tersebut menambahkan bahwa Presiden AS, Donald Trump telah mencurahkan upayanya agar perundingan dapat bergerak maju, sambil mengatakan bahwa perjanjian yang disepakati oleh para pucuk pimpinan dari kedua negara akan terus dilanjutkan.Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa Washington berupaya untuk mencegah kemungkinan Korea Utara keluar dari momentum untuk berdialog, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas strategi Korea Utara terhadap AS yang mungkin lebih keras ke depannya.