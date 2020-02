Konser SuperM di Los Angeles Peroleh Sorotan Hangat dari Media AS

Photo : YONHAP News

Boyband Korea Selatan, SuperM yang tengah aktif di Amerika Serikat (AS) mendapat sorotan hangat dari media setempat.Sejumlah media utama AS pada tanggal 10 Februari telah melansir tur konser SuperM yang baru-baru ini diselenggarakan di Los Angeles.LA Times mengabarkan bahwa ribuan penggemar muda K-Pop telah menunggu berbulan-bulan untuk menonton konser grup SuperM di Los Angeles, salah satu bagian dari tur konser keliling AS dan dunia dari SuperM.Grup SuperM terdiri dari tujuh orang anggota, antara lain Taemin dari SHINee, Baekhyun dan KAI dari EXO, Taeyong dan Marc dari grup NCT 127, serta dua anggota dari grup China, WayV.SuperM tengah melanjutkan tur kosernya di Chicago, Atlanta, dan Vancouver, yang telah dimulai dengan Texas pada bulan November tahun lalu.