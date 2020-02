Impor Korsel untuk Barang Konsumsi Jepang Turun 36% pada Januari 2020

Photo : YONHAP News

Aksi "Boikot Jepang" di Korea Selatan tampaknya tetap berlanjut selama tujuh bulan terakhir setelah Jepang memperketat pembatasan ekspor terhadap Korea Selatan untuk bahan-bahan utama berteknologi canggih.Menurut data dari Layanan Pajak Korea Selatan, jumlah impor Korea Selatan untuk barang-barang konsumsi Jepang tercatat mencapai sekitar 190 juta dolar AS pada bulan Januari 2020, turun 35,9 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.Angka tersebut merosot tajam, meskipun impor keseluruhan negara itu tergelincir 8,9 persen pada tahun lalu.Menurut data, volume impor bir Jepang turun 98,2 persen dalam setahun, menjadi 126 ribu dolar AS pada bulan Januari.Volume impor mobil Jepang juga ikut anjlok sekitar 69,8 persen dalam setahun terakhir menjadi sekitar 22 juta dolar AS pada bulan lalu.