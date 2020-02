Menlu Korsel Bertemu dengan Dirjen WHO di Jenewa

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha bertemu dengan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus pada hari Minggu (23/02/20) untuk membahas langkah kerja sama dalam menangani penyebaran wabah COVID-19.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Menteri Kang bertemu dengan Dirjen Ghebreyesus di Markas Besar WHO, Jenewa, Swiss, dan menjelaskan kondisi di Korea Selatan termasuk kenaikan level peringatan wabah COVID-19 ke level tertinggi, yakni level "serius".Dirjen tersebut mengatakan bahwa dia yakin pemerintah Korea Selatan dapat mengatasi krisis COVID-19 kali ini karena Korea Selatan memiliki sistem penanganan yang baik dan pengalaman dalam menangani wabah MERS di masa lalu.Ditambahkan pula, WHO akan melakukan kerja sama erat dengan pemerintah Seoul, dan pihaknya telah menyediakan langkah strategis untuk mencegah penyebaran COVID-19.Setelah pertemuan tersebut, Menteri Kang mengunjungi Pusat Pengoperasian Kesehatan Strategis di WHO yang memantau kondisi kesehatan umum di seluruh dunia.Sementara itu, Menteri Kang juga akan hadir di Konferensi Perlucutan Senjata Jenewa pada hari Senin (24/02/20) ini dan menjelaskan upaya pemerintah Korea Selatan dalam melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea.