Kemlu AS Tingkatkan Level Peringatan Perjalanan ke Korsel

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menaikkan level peringatan perjalanannya ke Korea Selatan dan merekomendasikan warga negaranya untuk mempertimbangkan kembali perjalanan ke Korea Selatan di tengah merebaknya wabah COVID-19.Kementerian Luar Negeri AS menyatakan pada hari Rabu (26/02/20) waktu setempat, bahwa level peringatan perjalanan ke Korea Selatan telah dinaikkan ke level 3, yakni peringatan untuk mempertimbangkan kembali perjalanan.Pemerintah AS menjelaskan bahwa Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS pada hari Senin (22/02/20) lalu telah meningkatkan peringatan perjalanannya ke level 3, yang merupakan seruan kepada warganya untuk menghindari perjalanan yang tidak penting ke Korea Selatan.Kementerian Luar Negeri AS mempunyai empat level peringatan perjalanan. Pada tanggal 22 Februari lalu, pihaknya mengeluarkan peringatan perjalanan level 2 untuk Korea Selatan.