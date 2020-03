Album BTS Peringkat Ketiga di Penjualan Album Global Versi IFPI

Photo : YONHAP News

Album BTS, "Map of the Soul: Persona" berhasil masuk ke dalam sepuluh peringkat teratas "Album Global 2019" yang dipilih oleh International Federation of the Phonographic Industry (IFPI).BTS selama dua tahun berturut-turut dipilih oleh IFPI dan prestasi tersebut merupakan yang pertama sebagai penyanyi Korea Selatan.IFPI dalam laman dan akun SNS-nya pada hari Jumat (20/03/20) mengumumkan bahwa album BTS tersebut menjadi album dengan penjualan terbanyak ketiga di tahun 2019.IFPI menilai album BTS itu telah mendapat pujian dari para kritikus karena lagunya yang penuh percaya diri dan tidak terbatas dengan genre sehingga laris di seluruh dunia.Album BTS lain, "Love Yourself : Answer" dan "Love Yourself : Tear" telah menduduki peringkat kedua dan ketiga di IFPI tahun lalu.Posisi pertama ditempati oleh Arashi lewat album "5×20 All the BEST!! 1999-2019" dan posisi kedua diraih oleh Taylor Swift lewat album "Lover".