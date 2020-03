Pesawat Pengintai AS Terlihat di Semenanjung Korea Saat Korut Luncurkan Proyektil

Photo : YONHAP News

Sebuah pesawat pengintai Amerika Serikat (AS) dilaporkan terbang di wilayah udara Korea Selatan pada hari Minggu (29/03/20) dalam upaya untuk memantau Korea Utara ketika negara komunis itu menembakkan dua rudal balistik jarak pendek pada hari yang sama.Menurut situs pelacak penerbangan sipil, Aircraft Spots pada hari Senin (30/03/20), pesawat pengingat EP-3E milik angkatan laut AS terlihat di wilayah udara Korea Selatan pada hari Minggu kemarin.EP-3E adalah pesawat intelijen angkatan laut AS yang mengumpulkan dan mencari informasi sinyal, baik di udara maupun darat.Waktu penerbangan itu tidak diketahui secara jelas, namun kemungkinan pesawat tersebut dikerahkan pada saat Korea Utara melakukan peluncuran proyektilnya.Korea Utara telah meluncurkan dua proyektil dari kota pesisir timur Wonsan ke arah Laut Timur sekitar pukul 06.10 waktu Korea dan uji coba kali ini merupakan kali keempat yang dilakukan Korea Utara pada tahun ini.