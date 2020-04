Menhan Korsel Minta Pemberian Upah Pekerja Korsel di Pangkalan Militer AS Terlebih Dahulu

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Jeong Kyeong-doo meminta kembali kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Mark Esper untuk terlebih dahulu memberikan sejumlah upah bagi pekerja Korea Selatan di pangkalan militer AS.Dalam pembicaraan melalui telepon dengan Menteri Esper pada hari Senin (06/04/20) lalu, Menteri Jeong meminta hal tersebut walaupun negosiasi Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (Special Measures Agreement, SMA) antara kedua negara belum tercapai.Ditambahkan pula, ditundanya keputusan negosiasi SMA tidak boleh berpengaruh pada kestabilan hubungan aliansi antara kedua negara dan kesiapsiagaan pertahanan gabungan. Oleh karena itu, masalah cuti tanpa upah bagi pekerja Korea Selatan di pangkalan militer AS harus terlebih dahulu dipecahkan.Sementara itu, Komando Pasukan AS di Korea Selatan (United States Forces Korea, USFK) telah mengambil langkah cuti tanpa gaji terhadap empat ribu orang dari antara 8.600 orang pekerja Korea Selatan mulai tanggal 1 April lalu.Dua menteri tersebut menyepakati bahwa negosiasi SMA harus dicapai dengan adil melalui kesepakatan oleh kedua belah pihak dan untuk itu pembahasan terkait harus terus berlanjut.