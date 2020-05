Presiden Moon Bagi Pengalaman COVID-19 Korsel di Majelis Kesehatan Dunia

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in pada hari Senin (18/05/20) menekankan solidaritas dan kerja sama global dalam perang melawan pandemi COVID-19.Dalam pidato khusus untuk pertemuan tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO), Moon juga berbagi cara bagaimana Korea Selatan secara efektif menanggulangi wabah COVID-19.Dalam konferensi video Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly, WHA), Moon memperkenalkan upaya pencegahan penyakit Korea Selatan dan partisipasi aktif dalam menjaga jarak sosial. Dia mengatakan bahwa warga Korea Selatan mengambil kebebasan individu mereka sendiri, mengubahnya menjadi kebebasan yang lebih besar, dan membuat pilihan berani yakni kebebasan untuk semua.Moon juga mendesak banyak negara untuk memperluas bantuan kemanusiaan lintas perbatasan dan bekerja sama secara erat untuk mengembangkan vaksin dan pengobatan COVID-19.Moon mengatakan bahwa vaksin dan pengobatan adalah barang publik yang harus didistribusikan secara merata ke seluruh dunia, sembari menambahkan Korea Selatan sepenuhnya mendukung upaya WHO untuk mengembangkan vaksin dan pengobatan COVID-19.Dia mengatakan pemerintah Korea Selatan berencana untuk berbagi data terkait COVID-19 dan menawarkan bantuan kemanusiaan senilai 100 juta dolar AS pada tahun ini untuk negara-negara dengan sistem perawatan kesehatan yang buruk.