AS Keluar dari Open Skies Treaty

Photo : KBS News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan akan menarik diri dari Open Skies Treaty, sebuah perjanjian pertahanan internasional utama yang memungkinkan negara-negara untuk saling terbang melintasi wilayah masing-masing.Menurut Kantor Berita AS, Associated Press, administrasi Trump memberi tahu para anggota perjanjian tentang niatnya untuk keluar dari pakta tersebut, dengan alasan bahwa Rusia telah melanggarnya.Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1992 dan mulai berlaku pada tahun 2002, melibatkan lebih dari 30 negara. Hal ini memungkinkan Rusia dan sebagian besar anggota NATO untuk melakukan penerbangan pengawasan di wilayah masing-masing untuk memverifikasi penyebaran pasukan dan senjata.Presiden Trump dilaporkan mengatakan bahwa foto yang diperoleh dari penerbangan di bawah perjanjian itu dapat diperoleh dengan cepat dari satelit komersial dengan biaya lebih rendah.Laporan itu mengatakan bahwa penarikan itu diperkirakan akan membuat ketegangan hubungan antara AS dengan Rusia dan membuat marah sekutu AS di Eropa dan beberapa anggota Kongres AS.