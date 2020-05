PDB Korsel Tahun 2019 Merosot ke Peringkat 10 di Antara Negara Anggota OECD

Photo : Getty Images Bank

Produk Domestik Bruto (PDB) Korea Selatan pada tahun 2019 lalu mengalami penurunan dua peringkat, menjadi peringkat kesepuluh di antara negara anggota OECD.Menurut data dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) pada hari Rabu (27/05/20), PDB Korea Selatan pada tahun lalu tercatat sebesar 1,64 triliun dolar AS.Korea Selatan mengalami penurunan peringkat tersebut untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global 2008. OECD menganalisis 38 negara maju dan berkembang untuk peringkat tersebut.Korea Selatan mengalami penurunan tersebut karena rasio pertumbuhan PDB nominalnya berada di angka 1,4 persen pada tahun 2019 lalu dan pertumbuhan tersebut tercatat yang terendah ketiga di antara 47 negara yang disurvei oleh OECD.Sementara itu, peringkat pertama diduduki oleh Amerika Serikat dengan lebih dari 21 triliun dolar AS, disusul China, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis dan Italia.