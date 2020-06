Presiden Moon: Perang Tidak Boleh Terulang

Photo : YONHAP News

Upacara peringatan 70 tahun Perang Korea diselenggarakan di Pangkalan Udara Seoul di Seongnam pada hari Kamis (25/06/20).Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in hadir dalam upacara tersebut untuk pertama kalinya sejak ia menjabat sebagai presiden Korea Selatan.Perayaan kali ini bertemakan, "Salut untuk Para Pahlawan" dan sekitar tiga ratus orang berpartisipasi dalam acara ini, mulai dari serdadu militer, veteran Perang Korea dan keluarga yang ditinggalkan, hingga pejabat penting pemerintah Korea Selatan.Acara tersebut juga sangat istimewa karena kerangka jenazah dari 147 tentara Korea Selatan yang gugur dalam Perang Korea kembali ke Korea Selatan setelah tujuh dekade.Presiden Moon yang menyambut kerangka jenazah tersebut secara langsung mengatakan dalam pidatonya, "Tanah air tidak pernah melupakan Anda sekalian" sambil memanggil nama-nama almarhum pahlawan yang telah diidentifikasi satu per satu.Selain itu, Presiden Moon juga mengatakan masyarakat Korea Selatan tidak akan melupakan pengorbanan veteran pasukan PBB yang berjuang dalam Perang Korea.Dalam pidato tersebut, Presiden Moon menekankan bahwa perang tidak boleh terulang. Korea Selatan tidak ingin menekankan rezim Korea Selatan kepada Korea Utara, tetapi akan terus-menerus mencari jalan untuk kemakmuran kedua Korea melalui perdamaian.Presiden Moon mengusulkan Korea Utara untuk menjadi tetangga yang baik sebelum mengharapkan unifikasi. Ditambahkannya, pencarian kerangka jenazah tentara di Korea Utara merupakan salah satu dari hasil kerja sama antara Korea Utara dan Amerika Serikat (AS), serta Korea Selatan dan AS sejak tahun 1990 lalu.Sementara itu, video pesan persahabatan dan perdamaian dari pemimpin utama negara-negara yang berpartisipasi dalam Perang Korea, termasuk Presiden AS, Donald Trump diputarkan dalam upacara tersebut.