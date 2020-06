Photo : YONHAP News

Girlband asal Korea Selatan, BLACKPINK berhasil memecahkan rekor YouTube dengan video musik lagu terbarunya berjudul, "How You Like That" yang berhasil mencapai lebih dari 100 juta tontonan dalam waktu kurang dari dua hari setelah dirilis.Menurut YG Entertainment pada hari Minggu (28/06/20) kemarin, angka 100 juta tontonan telah dicapai hanya dalam waktu sekitar 32 jam setelah video musik tersebut dirilis.Rekor sebelumnya diraih oleh BTS pada April 2019 dengan video musik, "Boy With Luv" yang mencetak rekor dalam waktu 37 jam dan 37 menit setelah video tersebut diunggah.Girlband tesebut telah memiliki sebanyak 19 video musik yang berhasil mencapai angka 100 juta tontonan di YouTube.BLACKPINK juga mencetak rekor untuk girlband Korea Selatan dengan menduduki puncak tangga lagu iTunes di 64 negara dengan lagu terbarunya, "How You Like That" tersebut.