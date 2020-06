Biegun Tengah Atur Jadwal Kunjungan ke Korsel pada Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang merangkap sebagai Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun tengah mengatur jadwal kunjungan ke Korea Selatan.Menurut sumber diplomatik, Biegun tengah mengatur jadwal kunjungan ke Korea Selatan pada awal pekan depan selama dua atau tiga hari, namun jadwalnya dapat berubah sesuai perkembangan situasi COVID-19.Apabila Biegun mengunjungi Korea Selatan, kemungkinan besar dia akan tiba di pangkalan militer Angkatan Udara dengan menumpangi pesawat militer akibat pandemi COVID-19.Diperkirakan dia akan mengadakan pertemuan dengan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon dan Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Sei-young.Ada pula kemungkinan bahwa dia akan mencoba melakukan kontak dengan Korea Utara di sela-sela kunjungannya ke Korea Selatan.Selain itu, Biegun akan membahas isu-isu terkait hubungan aliansi antara Korea Selatan dan AS, termasuk negosiasi Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (Special Measures Agreement, SMA) bersama pejabat tinggi Korea Selatan.Tim negosiasi SMA di kedua belah pihak pernah menyepakati kenaikan pembagian biaya oleh Korea Selatan sebesar 13 persen, namun negosiasi itu tetap berada di jalan buntu sejak bulan April lalu karena Presiden AS, Donald Trump menolak kesepakatan tersebut.