BLACKPINK Berhasil Cetak Lima Rekor Dunia Guinness

Photo : YONHAP News

YG Entertainment pada hari Kamis (02/07/20) menyatakan bahwa girl group Korea Selatan, BLACKPINK telah menetapkan beberapa rekor di Guinness World Records lewat lagu terbarunya, "How You Like That".Menurut Guinness World Records, musik video "How You Like That" tersebut memecahkan rekor sebagai video yang paling banyak dilihat di YouTube dalam 24 jam, yakni 86,3 juta kali tontonan sejak dirilis pada tanggal 26 Juni lalu.Rekor tersebut antara lain, video YouTube yang paling banyak dilihat dalam 24 jam pertama, video musik yang paling banyak dilihat di YouTube dalam 24 jam pertama, dan video musik YouTube yang paling banyak dilihat dalam 24 jam pertama oleh group K-Pop.Selain itu, YouTube juga mengumumkan bahwa pemutaran pertama video musik ini juga mencapai 1,66 juta penonton secara serentak, sehingga berhasil menetapkan dua rekor baru yakni, penonton terbanyak untuk pemutaran perdana video di YouTube dan penonton terbanyak untuk pemutaran video musik di YouTube.