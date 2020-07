Korut Tolak Keras Gagasan KTT Korut-AS Sebelum Pemilu Presiden AS

Photo : YONHAP News

Korea Utara telah menepis kemungkinan untuk pelaksanaan konferensi tingkat tinggi (KTT) Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) sebelum pemilihan umum presiden AS pada November yang akan datang.Pernyataan tersebut dibuat oleh Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui pada hari Sabtu (04/07/20), menjelang lawatan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Stephen Biegun ke Seoul pada awal minggu ini.Choe mengungkapkan bahwa mereka tidak perlu duduk dengan para pejabat AS karena pihak AS menganggap dialog dengan Korea Utara hanya sebagai alat untuk mengatasi krisis politik di dalam negerinya.Sembari menolak dengan keras gagasan mengenai KTT kedua negara, dia mengatakan tidak akan ada penyesuaian atau perubahan pada kebijakan Korea Utara karena faktor-faktor eksternal seperti politik dalam negeri dari negara lain.Komentar tersebut menekankan bahwa pengaturan waktu pelaksanaan KTT Korea Utara-AS tidak akan pernah terjadi jika hal tersebut hanya bermaksud untuk membantu dipilihnya kembali Trump menjadi presiden.Disebutkan pula bahwa Korea Utara telah membuat strategi yang spesifik dan saksama untuk menangani ancaman dalam jangka panjang dari AS. Strategi tersebut diperkirakan kemungkinan besar mengandung aksi militer.