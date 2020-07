Wakil Menlu AS Akan Bertandang ke Korea Selatan usai Dialog dengan Korea Utara Temui Jalan Buntu

Photo : YONHAP News

Para petinggi utusan Amerika Serikat untuk urusan Korea Utara akan berkunjung ke Korea Selatan pada Selasa pekan ini (07/07/2020). Rangkaian kunjungan ini dilaksanakan usai negosiasi nuklir antara Washington dan Pyongyang tengah temui jalan buntu.Wakil Menteri Luar Negeri AS merangkap Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun direncanakan akan melawat ke Seoul dan Tokyo selama empat hari, mulai Selasa ini hingga Jumat mendatang 11 Juni 2020. Keterangan ini disampaikan Departemen Luar Negeri AS via rilis pers-nya Senin kemarin (06/07/2020).Pada lawatannya, Biegun direncanakan akan bertemu dengan para pemangku kebijakan di Korea Selatan dan Jepang guna melanjutkan kerjasama dan aliansi yang erat dalam menanggapi ragam isu global dan bilateral. Dialog ini juga mencakup penguatan koordinasi untuk mewujudkan denuklirisasi Korea Utara yang bersifat "final dan terverifikasi penuh."Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan Biegun dan rombongan akan tiba di Pangkalan Udara Osan pada Selasa siang untuk kunjungan tiga hari kedepan.Wakil Menlu AS ini rencananya akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korsel Kang Kyung-wha pada Rabu pagi sebelum bertemu dengan sejawatnya Wakil Menlu Korsel Cho Sei-young.Pada pertemuan ini, kedua wakil menteri luar negeri akan mendiskusikan ragam isu besar yang sempat tertunda antara kedua negara dalam rangka mengukuhkan ikatan bilateral dan bertukar pandangan menanggapi ragam isu regional dan global.Biegun juga dilaporkan akan bertemu dengan utusan nuklir Seoul, Lee Do-hoon dan juga Penasihat Keamanan Nasional yang baru, Suh Hoon dalam kunjungan tiga hari ini.