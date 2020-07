Tipe Virus COVID-19 Yang Tengah Merebak Identik Dengan Virus Klaster Itaewon

Photo : KBS News

Pusat Kontrol dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan (​Korea Centres for Disease Control and Prevention, ​KCDC) menyatakan bahwa virus COVID-19 yang kini tengah merebak di wilayah metropolitan Seoul, Daejeon, Gwangju, dan lainnya memiliki kesamaan tipe dengan virus yang ditemukan pada kasus klaster klub malam di Itaewon bulan Mei lalu.Keterangan ini didasarkan padahasil analisis urutan genom 526 unit sampel virus yang diambil dan diteliti dari pasien COVID-19 di kedua episentrum.Menurut kategorisasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), virus COVID-19 dapat dikelompokkan dalam grup S, V, L,G, GH, GR, dan lainnya.Pada kemunculan awalnya, tipe virus yang hadir pertama kali adalah grup S dan V yang muncul di wilayah Asia termasuk Tiongkok. Namun belakangan, virus yang merebak adalah virus yang tergolong grup G, GR, dan GH dan acap ditemui di Eropa, Amerika Serikat, Amerika Latin, dan Afrika.Pihak KCDC kemudian menyatakan pula bahwa virus yang tengah mewabah pada akhir-akhir ini identik dengan virus yang ditemukan pada klaster klub di Itaewon pada awal bulan Mei lalu, dan tergolong mirip dengan virus grup GH yang berasal dari pendatang luar negeri pada bulan Maret dan April.Kepala Pusat Kontrol dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan, Jeong Eun-kyeong juga mewanti-wanti, karena virus di grup GH yang bermutasi dari virus di grup S amat aktif berkembang biak di dalam sel, dan memiliki kemampuan penularan yang amat tinggi.