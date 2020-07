Menhan AS Sebut Korut Sebagai “Negara Berbahaya”

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Mark Esper menggambarkan Korea Utara dan Iran sebagai "“ atau ”negara berbahaya" yang melakukan kegiatan agresif.Esper membuat pernyataan dalam pesan video yang dikirim pada hari Selasa (08/07/20) untuk berterima kasih kepada anggota Kementerian Pertahanan AS untuk kontribusi mereka dalam menerapkan Strategi Pertahanan Nasional (National Defense Strategy, NDS).Dalam pesan yang dikeluarkan menjelang peringatan satu tahun jabatannya, Esper mencantumkan prestasi yang telah dicapai, seperti menghilangkan teroris dan menjaga kebebasan navigasi di perairan yang diperebutkan.Kepala Pentagon tersebut mengatakan kementeriannya juga telah menghalangi kegiatan agresif yang dilakukan oleh “negara-negara berbahaya” seperti Korea Utara dan Iran, serta rekan-rekan dekatnya seperti Rusia dan China.Esper menggunakan kata "berbahaya" untuk menggambarkan Korea Utara dan Iran pada bulan Februari lalu, serta Desember tahun lalu.Pernyataannya itu disampaikan ketika Wakil Menteri Luar Negeri AS, Stephen Biegun mengunjungi Seoul pada minggu ini di tengah negosiasi nuklir yang terhenti antara AS dan Korea Utara.