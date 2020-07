Alat Tes COVID-19 dari IFRC Telah Dikirim ke Korut

Photo : YONHAP News

Produk-produk yang membantu penanganan COVID-19 telah diberikan oleh Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC) kepada Korea Utara pada pekan lalu.IFRC menyatakan kepada Voice of America (VOA) pada hari Senin (13/07/20) waktu setempat bahwa bantuan tersebut telah tiba di Sinuiju, Korea Utara dan tengah menjalani proses pemeriksaan sebelum disampaikan ke Palang Merah Korea Utara.Bantuan itu berupa 10 ribu unit alat tes COVID-19 dan empat ribu lembar masker dan dibawa lewat jalur darat ke Sinuiju melalui Dandong dari Beijing, China.Untuk itu, IFRC telah mendapat izin pembebasan sanksi terhadap Korea Utara mengenai 8 jenis produk meliputi alat tes, masker, termometer inframerah, peralatan polymerase chain reaction (PCR), dan lainnya.Sementara itu, Korea Utara menutup perbatasan dengan China sejak bulan Januari lalu dan tetap mengklaim bahwa tidak ada pasien atau korban jiwa akibat COVID-19.