Trump Akan Percepat Dialog Dengan Korut Jika Kembali Terpilih Menjadi Presiden AS

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan bahwa dia akan mempercepat kesepakatan dengan Korea Utara jika ia terpilih kembali menjadi presiden AS.Dalam konferensi pers di Bedminster, New Jersey, AS pada hari Jumat (07/08/20) waktu setempat, Trump mengatakan bahwa jika pihaknya menang dalam pemilihan presiden yang akan datang, ia akan mempercepat kesepakatan dengan Iran dan Korea Utara.Dia lebih lanjut mengatakan bahwa jika dia tidak terpilih menjadi presiden dalam pemilu tahun 2016 lalu, AS dan Korea Utara saat ini mungkin sudah berperang dan itu akan menjadi perang yang sangat buruk.Trump tampaknya menganggap tiga kali pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un sebagai kinerja diplomasinya dan dia memastikan komitmen kuatnya untuk memulai kembali perundingan nuklir dengan Korea Utara jika dia memenangkan pilpres pada bulan November yang akan datang.