BTS Gelar Konser Langsung di Seoul pada Bulan Oktober

Photo : YONHAP News

BTS akan menggelar konser langsung di hadapan para penggemarnya setelah setahun.Big Hit Entertainment pada hari Kamis (13/08/20) mengumumkan bahwa BTS akan menggelar konsernya bertajuk, "BTS MAP OF THE SOUL ON:E" di Seoul pada tanggal 11 dan 12 Oktober mendatang.Konser kali ini digelar dengan dua cara, yakni secara daring dan langsung. Untuk konser langsung, kursi penonton akan dibatasi untuk menjaga jarak sesuai protokol pencegahan COVID-19.BTS terakhir menggelar konser luringnya setahun lalu sejak konser bertajuk, "LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF (THE FINAL)" yang diadakan di stadon utama Jamsil Sports Complex di Seoul pada Oktober 2019.Awalnya, BTS berencana menggelar konser di Seoul dan 18 kota di seluruh dunia mulai bulan Mei lalu setelah merilis album barunya, "MAP OF THE SOUL" tapi semuanya dibatalkan akibat pandemi COVID-19.