LG Raih Kepuasaan Konsumen AS yang Tertinggi untuk Merek Alat Rumah Tangga

Photo : YONHAP News

Perusahaan asal Korea Selatan, LG Electronics terpilih sebagai merek peralatan rumah tangga yang mencapai kepuasaan pelanggan tertinggi di Amerika Serikat (AS) selama dua tahun terakhir.Dalam survei kepuasaan konsumen tahunan terhadap peralatan rumah tangga elektronik oleh Indeks Kepuasaan Konsumen AS (American Customer Satisfaction Index, ACSI), merek peralatan rumah tangga LG berhasil meraih 80 dari angka sempurna 100, sehingga kembali berhasil menempati peringkat pertama pada tahun ini.Selain itu, perusahaan LG Electronics berada di peringkat teratas di dunia dalam hal omset penjualan pada paruh pertama tahun 2019 dan 2020 dengan berhasil melampaui omset penjualan Whirlpool, AS.Laba operasional LG Electronics juga melebihi Whirlpool selama tiga tahun sejak tahun 2017, sehingga omset penjualan tahunan juga diharapkan dapat melampaui Whirlpool.Seorang pegawai LG menyatakan bahwa produk-produk inovatif LG sudah diakui sebagai merek terbaik di pasar AS yang merupakan pasar peralatan rumah tangga terbesar di dunia dan ke depannya LG akan terus memimpin pasar.