Menlu AS Akan Kunjungi Korsel pada 7-8 Oktober

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo akan melakukan kunjungannya ke Korea Selatan selama dua hari pada tanggal 7-8 Oktober.Kementerian Luar Negeri AS pada hari Selasa (29/09/20) mengumumkan bahwa Pompeo dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke Korea Selatan, Jepang, dan Mongolia pada tanggal 4-8 Oktober.Pompeo dilaporkan akan mengunjungi Jepang dan Mongolia masing-masing pada tanggal 6 dan 7 Oktober, lalu berkunjung ke Korea Selatan untuk menggelar pembicaraan dengan pejabat tinggi pemerintah Seoul.Pompeo pernah menemani Presiden AS, Donald Trump pada Juni tahun lalu, saat Trump mengadakan pertemuan singkat dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.