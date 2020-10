Wakil Menlu AS: Diplomasi AS Terhadap Korut Sukses

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengatakan pada hari Rabu (14/10/20) bahwa diplomasi negaranya terhadap Korea Utara telah terbukti berhasil, mengingat Korea Utara tidak melakukan uji coba rudal selama dua tahun terakhir.Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pompeo selama konferensi pers virtual ketika ditanya tentang rudal balistik antarbenua (, ICBM) baru yang diluncurkan oleh Korea Utara dalam parade militernya baru-baru ini.Dia juga dilaporkan mengatakan bahwa AS juga telah melihat parade tersebut dan dia yakin diplomasi AS telah terbukti berhasil.Sembari meremehkan senjata Korea Utara yang baru diluncurkan, Pompeo mengatakan ketika suatu negara membangun program misilnya, hal terpenting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar berfungsi adalah menguji rudal itu.Dia mengatakan bahwa Korea Utara sama sekali tidak melakukan uji coba secara internasional maupun kontinental pada tahun lalu maupun tahun sebelumnya.