AS Berharap Ada Peluang untuk Berunding dengan Korut pada Olimpiade Tokyo

Photo : KBS News

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), Robert O’Brien berharap perundingan nuklir dengan Korea Utara yang tetap berada di jalan buntu dapat mengalami kemajuan pada sekitar pelaksanaan Olimpiade Tokyo tahun depan.O’Brien membuat pernyataan tersebut dalam sebuah acara daring pada hari Jumat (16/10/20) waktu setempat.Dirinya berharap ada kesempatan untuk berunding dengan Korea Utara pada tahun depan, dengan mengutip bahwa AS dan Korea Utara mungkin akan menggelar perundingan sebelum, selama, atau setelah Olimpiade Tokyo yang dijadwalkan akan berlangsung pada Juli tahun depan.O’Brien memandang Pyongyang berminat untuk ikut serta dalam Olimpiade Tokyo. Dia juga berharap agar dapat mencapai kemajuan dalam pelucutan senjata dan proses denuklirisasi tahap awal melalui perundingan.Sementara itu, sembari menyinggung pertemuan dengan Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, Suh Hoon di Washington baru-baru ini, O’Brien mengungkapkan bahwa menurutnya pemerintah Seoul merasa puas dengan kebijakan AS terhadap Korea Utara.