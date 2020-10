Kemlu AS: Usulan untuk Deklarasi Berakhirnya Perang Korea Tetap Ada di Meja Perundingan dengan Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa tawaran untuk mendeklarasikan berakhirnya Perang Korea tetap berada di meja perundingan dengan Korea Utara.Radio Free Asia (RFA) meminta komentar dari pihak kementerian usai kunjungan Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, Suh Hoon ke Washington pada pekan lalu, yang mengatakan bahwa deklarasi untuk mengakhiri perang tidak dapat dipisahkan dari denuklirisasi Korea Utara.Menurut RFA pada hari Sabtu (17/10/20) waktu setempat, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa tawaran itu tetap ada di atas meja dan pihaknya bersedia untuk mengambil pendekatan yang fleksibel demi mencapai kesepakatan yang seimbang pada semua komitmen yang dibuat dalam KTT Korea Utara dan AS di Singapura.Ditambahkan bahwa AS berkomitmen untuk melibatkan Korea Utara dalam negosiasi yang bermakna, sehingga rakyat Korea Utara dapat mewujudkan masa depan yang lebih cerah.Setelah mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo di Washington pada tanggal 15 Oktober lalu, Menteri Suh mengatakan kepada wartawan bahwa masalah deklarasi untuk mengakhiri perang bukanlah hal yang baru dan selalu berada di meja perundingan.