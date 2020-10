Menlu AS Undang Menlu Korsel ke AS dalam Waktu Dekat

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Kang dan Pompeo telah dua kali melakukan kontak telepon untuk membahas isu global dan isu yang melibatkan kedua negara pada tanggal 21 dan 22 Oktober.Selain itu, mereka sepakat bekerja sama untuk mendukung Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan, Yoo Myung-hee menjadi direktur jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO).Pompeo juga mengundang Kang ke AS untuk meneruskan pembahasan mereka.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa jadwal kunjungan Kang ke AS belum ditetapkan dan sedang diatur dengan mempertimbangkan berbagai faktor.