Dubes AS untuk Korsel: Korsel dan AS Lawan Serangan Korut Saat Perang Korea

Photo : YONHAP News

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Korea Selatan, Harry Harris mengatakan Korea Selatan dan AS telah berjuang melawan serangan Korea Utara saat Perang Korea.Harris dilaporkan memberikan sambutan pada acara perayaan hari ulang tahun Korea Times ke-70 di Lotte Hotel, Seoul pada hari Kamis (29/10/20).Dalam sambutannya, Harris mengatakan dedikasi dan tekad Korea Selatan dan AS untuk demokrasi telah diuji selama beberapa bulan sebelum Korea Times terbit.Harris meneruskan, Korea Selatan dan AS melihat harapan dan keamanan tidak hanya sebatas pada aliansi antara kedua negara, tetapi untuk seluruh kawasan Indo-Pasifik.Harris mengeluarkan penyataan tersebut setelah muncul konflik dari pernyataan Presiden China, Xi Jinping yang mengidentifikasikan Perang Korea sebagai serangan imperialisme AS.Sementara itu, Duta Besar China untuk Korea Selatan, Xing Haiming tidak menyebut Perang Korea dalam acara perayaan Korea Times tersebut.Dubes Xing sempat berkata pada hari Selasa (27/10/20), bahwa sebutan Presiden Xi dipahami dari sudut pandang sejarah pada Forum Perdamaian Korea Selatan, China, dan Jepang.