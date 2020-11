Korsel Peringkat Keempat di Dunia sebagai Negara yang Baik untuk Hidup di Era COVID-19

Photo : YONHAP News

Korea Selatan berhasil menempati peringkat keempat di dunia sebagai negara yang baik untuk hidup di era pandemi COVID-19.Kantor berita Amerika Serikat (AS), Bloomberg pada hari Selasa (24/11/20) waktu setempat, merilis "Peringkat Pemulihan COVID-19".Sebanyak 53 negara dengan skala ekonomi lebih dari 200 miliar dolar AS dievaluasi berdasarkan sepuluh indikator, seperti jumlah kasus positif dan kematian per populasi, jumlah kontrak untuk pasokan vaksin, kemampuan tes dan pembatasan pergerakan selama sebulan terakhir, dan sebagainya.Korea Selatan berada di peringkat keempat dengan memperoleh skor 82,3 poin dalam hal pelaksanaan tes COVID-19 dan investigasi epidemiologis secara efektif.Menurut Bloomberg, Korea Selatan dinilai secara positif karena menggunakan alat pemeriksaan COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan dalam negeri dan mengoperasikan pusat pemeriksaan drive-through hanya beberapa minggu setelah COVID-19 merebak.Selandia Baru yang memperoleh skor 85,4 poin, menduduki urutan pertama karena negaranya mengambil tindak penanggulangan yang tegas dan cepat, termasuk pemberlakukan karantina wilayah sebelum munculnya kasus kematian akibat COVID-19.Jepang berada di peringkat kedua disusul oleh Taiwan yang tidak melaporkan kasus COVID-19 selama lebih dari 200 hari terakhir.