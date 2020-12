Biden Diharapkan Akan Dukung Kebijakan Korsel terhadap Korut yang Fleksibel

Photo : YONHAP News

Ketua Maureen and Mike Mansfield Foundation, Frank Jannuzi yang dekat dengan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden memperkirakan bahwa pemerintahan Biden akan mendukung sikap rekonsiliasi pemerintahan Moon Jae-in terhadap Korea Utara.Jannuzi membuat pernyataan tersebut dalam pidatonya di sebuah forum bertemakan, "Perubahan Besar Tatanan Asia Timur dan Perdamaian di Semenanjung Korea" yang diadakan secara virtual oleh Peace Foundation pada tanggal 27 November.Dia mengungkapkan, Biden percaya bahwa masalah Semenanjung Korea harus berpusat pada Semenanjung Korea sendiri, bukan AS atau China.Jannuzi lebih lanjut mengatakan pemerintahan Biden akan lebih mendukung fleksibilitas pemerintah Korea Selatan dalam proses menyelesaikan hubungan yang sulit dengan Pyongyang.Menurutnya, Biden telah sangat menyadari bahwa perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea harus terwujud melalui pemahaman. Dia menunjukkan tidak ada paksaan atau tekanan yang dapat membawa perdamaian dan rekonsiliasi di Semenanjung Korea.