Korsel dan AS Periksa Proses Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan

Setelah Joe Biden terpilih sebagai presiden Amerika Serikat (AS), Korea Selatan dan AS memeriksa proses negosiasi Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (Special Measurement Agreement, SMA) Korea Selatan-AS ke-11.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa tim negosiasi kedua negara membuka konsultasi virtual pada tanggal 30 November lalu untuk memeriksa proses negosiasi SMA.Perwakilan khusus urusan pembagian biaya pertahanan Korea Selatan, Jeong Eun-bo dan Donna Welton sebagai kepala negosiator untuk SMA dari AS sepakat untuk melakukan kerja sama yang erat demi mencapai kesepakatan yang adil dan layak dalam waktu dekat.Kedua negara mulai melakukan negosiasi sejak September tahun lalu, namun negosiasi tersebut tidak kunjung maju akibat permintaan kenaikan biaya sebesar 400 persen oleh Presiden AS, Donald Trump.Pada April lalu, kedua pihak hampir menyepakati kenaikan 13 persen, namun pada akhirnya ditolak oleh Presiden Trump dan hingga saat ini negosiasi tidak berjalan dengan baik.