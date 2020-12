Nilai Tukar Won Korea terhadap Dolar AS Sentuh 1.000 Won dalam 2,5 Tahun Terakhir

Photo : YONHAP News

Nilai mata uang won Korea terhadap dolar AS memasuki angka 1.000 won untuk pertama kalinya dalam dua tahun enam bulan terakhir.Di pasar valuta asing pada hari Kamis (03/12/20), nilai mata uang won Korea terhadap dolar AS turun 3,8 won dan ditutup di angka 1.097,0 won.Nilai mata uang won Korea terhadap dolar AS itu merupakan yang terendah sejak tanggal 14 Juni 2018 yang pada saat itu mencatat 1.083,1 won.Menguatnya nilai mata uang won Korea itu dikarenakan harapan akan pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan AS dan perizinan pertama untuk menggunakan vaksin COVID-19.Sementara itu, harga saham Samsung Electronics pertama melampaui angka 70.000 won dan Indeks Harga Saham Gabungan Korea Selatan (KOSPI) ditutup di level tertinggi, yakni 2.696,22 poin.