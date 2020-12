Presiden Moon Reshuffle Empat Menteri pada Jumat Ini

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in pada hari Jumat (04/12/20) melakukan reshuffle empat orang menteri termasuk Menteri Pertanahan dan Transportasi Korea Selatan, Kim Hyun-mee.Namun, Moon tidak mengganti Menteri Kehakiman Korea Selatan, Choo Mi-ae yang menimbulkan konflik serius dengan Jaksa Agung Korea Selatan, Yoon Seok-youl.Moon menunjuk Kepala Korea Land and Housing Corporation, Byeon Chang-heum sebagai Menteri Pertanahan dan Transportasi Korea Selatan yang baru. Byeon adalah seorang sarjana ekonomi dan sempat beraktivitas sebagai anggota komite pemerataan pembangunan nasional, dan kepala Seoul Housing and Communities Corporation.Sementara itu, anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea, Jeon Hae-cheol ditunjuk sebagai penerus Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Korea Selatan, Jin Young yang merupakan salah seorang dari tiga orang terdekat Moon.Kepala Korea Health Industry Development Institute, Kwon Deok-cheol ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan yang baru dan anggota dewan Korean Foundation for Women, Chung Yong-ay ditunjuk sebagai Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan.