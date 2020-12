Pegolf Korsel, Kim A-lim Menangkan U.S Women's Open ke-75

Photo : YONHAP News

Pegolf Korea Selatan, Kim A-lim memenangkan U.S. Women's Open dalam penampilan pertamanya.Dalam putaran terakhir yang digelar di Champion's Club di Texas, Amerika Serikat (AS) pada tanggal 15 Desember waktu setempat, Kim A-lim menempati urutan teratas dengan skor par –3 dengan 281 pukulan.Dengan kemenangan tersebut, dia menjadi pegolf perempuan kelima yang memperoleh kemenangan setelah tampil di U.S. Women's Open untuk pertama kalinya.Kim juga menjadi pegolf Korea Selatan ke-11 yang memenangkan U.S Women's Open.Sementara, atlet Koh Jin-young menempati urutan kedua bersama atlet Amy Olson dan atlet Park In-bee menempati urutan ketujuh bersama atlet Lee Jeong-eun.