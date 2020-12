Presiden Moon Kirim Ucapan Selamat kepada Presiden Terpilih AS, Joe Biden

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae menyatakan pada hari Selasa (15/12/20) bahwa Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengirim ucapan selamat kepada Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden.Presiden Moon memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat dengan berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam sejarah dan berharap agar kedua negara tetap menjalin hubungan aliansi dan bekerja sama untuk denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea.Presiden Moon juga mengirim ucapan selamat kepada Wakil Presiden terpilih AS, Kamala Harris.Juru Bicara Cheongwadae, Kang Min-seok mengatakan bahwa surat balasan belum tiba dan pemerintah Korea Selatan akan melanjutkan komunikasi yang erat dengan pemerintah AS.