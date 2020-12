Ekspor Korsel pada November 2020 Naik 4,1%

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan pada November 2020 mengalami kenaikan dan ekspor rata-rata harian juga turut meningkat.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Korea Selatan menyatakan pada hari Selasa (15/12/20) bahwa nilai ekspor Korea Selatan pada bulan November mencapai 45,8 miliar dolar AS, naik 4,1 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.Ekspor Korea Selatan pulih perlahan setelah mencapai -25,6 persen pada April lalu dan nilai ekspor rata-rata harian juga mengalami kenaikan selama dua bulan berturut-turut.Ekspor semikonduktor, peralatan telekomunikasi nirkabel, dan kapal meningkat masing-masing 16,4 persen, 37,5 persen, dan 32 persen.Ekspor ke China, Amerika Serikat, Uni Eropa, Vietnam, dan Taiwan meningkat, namun ekspor ke Jepang dan Timur Tengah menurun.Sementara, nilai impor mencapai 39,9 miliar dolar AS, turun 1,9 persen dibandingkan setahun yang lalu. Impor minyak bumi tercatat minus 51,1 persen akibat penurunan harga minyak internasional.Surplus perdagangan mencapai 5,9 miliar dolar AS, sehingga surplus perdagangan Korea Selatan berlangsung selama tujuh bulan berturut-turut.