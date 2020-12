Jumlah WNA yang Kunjungi Korsel Tahun Ini Paling Sedikit Sejak Tahun 1988

Photo : YONHAP News

Jumlah warga negara asing (WNA) yang mengunjungi Korea Selatan diperkirakan akan mencatat rekor terendah dalam 32 tahun terakhir setelah tahun 1988. Sementara jumlah warga negara Korea Selatan yang pergi ke luar negeri juga tercatat yang paling rendah sejak tahun 1998 lalu.Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata serta Organisasi Pariwisata Korea (Korea Tourism Organization, KTO) menyatakan pada hari Selasa (15/12/20) bahwa jumlah WNA yang mengunjungi Korea Selatan sampai bulan Oktober lalu hanya mencapai 2.395.010 orang, turun 83,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu akibat pandemi COVID-19.Data statistik untuk bulan November belum tersedia, namun fenomena ini terus berlangsung sampai bulan Desember ini, sehingga jumlah WNA yang mengunjungi Korea Selatan diperkirakan hanya mencapai 2,5 juta orang. Angka tersebut merupakan yang terendah setelah tahun 1988 saat Olimpiade Seoul digelar.Jumlah warga negara China yang mengunjungi Korea Selatan dari Januari hingga Oktober tahun ini hanya mencapai 669 ribu orang, disusul warga negara Jepang 429 ribu orang, warga negara Amerika Serikat 195 ribu orang, dan warga negara Taiwan 166 ribu orang.Jumlah warga negara Korea Selatan yang melakukan kunjungan ke luar negeri mengalami penurunan drastis dan juga tercatat yang terendah dalam 22 tahun setelah tahun 1998 pada saat krisis moneter IMF.Sementara itu, pendapatan di bidang pariwisata pada periode tersebut hanya mencapai 6,58 miliar dolar AS sementara pengeluaran mencapai 9,27 miliar dolar AS, sehingga neraca pariwisata mengalami defisit sebesar 2,68 miliar dolar AS.