AS Setuju dengan Korsel untuk Transfer Dana Iran ke Swiss

Photo : YONHAP News

Washington dilaporkan telah menyetujui pada prinsipnya tentang transfer sebagian dana Iran yang dibekukan di bank-bank Korea Selatan berdasarkan sanksi Amerika Serikat (AS) ke Swiss.Seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri AS mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis (25/02/21) waktu setempat, bahwa AS pada dasarnya telah menyetujui rencana tersebut tetapi memerlukan diskusi lebih lanjut tentang metode transfer.Pemerintah Korea Selatan dan AS telah membahas pengiriman aset Iran ke Swiss, di mana aset tersebut dapat dikirim kembali ke Iran melalui Pengaturan Perdagangan Kemanusiaan Swiss (SHTA).SHTA berusaha untuk memastikan bahwa eksportir dan perusahaan perdagangan yang berbasis di Swiss di sektor makanan, farmasi, dan medis memiliki saluran pembayaran yang aman dengan bank Swiss, di mana pembayaran untuk ekspor mereka ke Iran dijamin.Menurut kantor berita Iran, IRNA, Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu (24/02/21) waktu setempat bahwa Iran akan menerima satu miliar dolar AS dari Korea Selatan, sebagai tahap pertama dari sekitar tujuh miliar dolar AS dalam aset yang telah disetujui oleh Seoul untuk dicairkan.