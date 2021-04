AS Peringatkan Ancaman Nuklir dan Rudal Korut

Photo : YONHAP News

Otoritas keamanan Amerika Serikat (AS) menyebut kemungkinan uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik antara benua (ICBM) oleh Korea Utara.Direktur Badan Intelijen Nasional AS, Avril Haines, dalam pertemuan komite keamanan Senat AS hari Rabu (14/04) waktu setempat mengatakan bahwa Korea Utara mungkin berupaya melakukan tindakan agresif sehingga menyebabkan ketidakstabilan untuk menciptakan kondisi keamanan untuk negaranya dan memperburuk hubungan AS dengan negara aliansinya.Haines menambahan dilakukannya kembali uji coba nuklir dan ICBM adalah bagian dari upaya Korea Utara tersebut.Pernyataan Haines itu dikeluarkan sehari setelah adanya laporan dari otoritas keamanan AS yang mengatakan bahwa tahun ini, Kim Jong-un dapat menggunakan nuklir dan rudal untuk mengambil posisi menguntungkan dalam perundingan dengan AS.Sementara itu, otoritas militer AS juga mengungkapkan kekhawatiran akan kemungkinan peluncuran ICBM Korea Utara.Dalam pertemuan hari Rabu (14/04) tersebut, Jenderal Glen VanHerck, Komandan Komando Utara AS menegaskan pihaknya perlu mempersiapkan kekuatan militer tambahan untuk melawan ICBM jarak jauh yang tengah dikembangkan Korea Utara.Akan tetapi, analisis pihak otoritas keamanan AS mengenai kemungkinan uji coba nuklir dan rudal Korea Utara tersebut bukan hanya menekankan pada ancaman Korea Utara saja, melainkan hal tersebut diungkapkan saat memaparkan berbagai ancaman keamanan dari negara lain, termasuk China dan Rusia.