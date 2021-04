Presiden Korsel dan AS akan Bertemu di Gedung Putih Akhir Bulan Mei

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan bertemu di Gedung Putih untuk pertama kalinya sejak Pemerintahan Biden diluncurkan.Kantor Kepresidenan Korea Selatan dan AS masing-masing telah mengonfirmasi konferensi tingkat tinggi Korea Selatan dan AS di Gedung Putih yang dijadwalkan akan digelar dalam satu setengah bulan mendatang.Juru Bicara Cheongwadae Kang Min-seok menyatakan bahwa pada KTT Korea Selatan dan AS kali ini, kedua pemimpin negara akan membahas segala masalah yang dihadapi kedua negara, mulai dari masalah Korea Utara, hubungan Korea Selatan - Jepang, konflik perdagangan AS - China, hingga penanggulangan COVID-19.Agenda-agenda pembicaraan ini penting sehingga sangat memengaruhi daya gerak Pemerintahan Moon dalam melaksanakan urusan negara dalam sisa masa jabatannya.Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki pada hari Kamis (15/04) waktu setempat menyatakan Presiden Joe Biden menantikan pertemuan dengan Presiden Moon tersebut dan kini sedang mengatur jadwalnya.Ditambahkannya bahwa KTT Korea Selatan dan AS itu akan memperkuat aliansi kedua negara.Namun, juru bicara itu tidak menjawab pertanyaan apakah KTT Korea Selatan dan AS kali ini akan menjadi permulaan dialog dengan Korea Utara, dan hanya mengatakan bahwa kebijakan terhadap Korea Utara untuk denuklirisasi masih dalam pembahasan.Pihak Gedung Putih juga mengatakan perihal denuklirisasi Korea Utara dan China akan dibahas dalam KTT AS - Jepang yang digelar di Washington pada hari Jumat (16/04) waktu setempat.