Presiden Moon Hadir dalam KTT Iklim Virtual pada 22-23 April

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan menghadiri KTT iklim virtual yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat pada hari Kamis (22/04) dan Jumat (23/04) mendatang.Kantor Kepresidenan Cheongwadae pada hari Senin (19/04) mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden mengundang Presiden Moon dalam KTT tersebut dan kedua pemimpin akan bertemu tanpa tatap muka untuk pertama kalinya.Sebelumnya, Presiden Moon telah mengadakan pembicaraan melalui telepon pertama dengan Presiden Biden pada tanggal 4 Februari,14 hari setelah pelantikan Biden sebagai presiden AS. Adapun, Moon akan mengunjungi Washington D.C. pada akhir bulan Mei dan mengadakan pertemuan tatap muka pertama dengan Biden.KTT iklim tersebut akan dihadiri para pemimpin negara selain dari Korea Selatan, juga dari negara-negara anggota dalam forum dialog bagi 17 negara maju dan berkembang yang masuk dalam kategori ekonomi utama (MEF), serta para pucuk pimpinan dari negara-negara di Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.Presiden Moon berencana akan menyampaikan komitmen kuat Korea Selatan untuk pelaksanaan aksi penanggulangan perubahan iklim dalam sesi pertama yang akan digelar pada hari Kamis (22/04) malam.Juru bicara Cheongwadae melontarkan bahwa kehadiran presidan Moon dalam KTT Iklim tersebut diharapkan akan berkontribusi dalam peningkatan aliansi Korea Selatan dan AS menyangkut kerja sama bilateral di bidang lingkungan dan iklim, bahkan memperkuat posisi Korea Selatan sebagai salah satu pemimpin kelompok dalam penanggulangan perubahan iklim global.